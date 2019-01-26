Торговца героином задержали сотрудники Управления полиции Ясамальского района и 28-го отделения полиции. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый житель Баку Мехман Асадов. При обыске его квартиры было обнаружено более одного килограмма героина, психотропные препараты, электронные весы и шприцы. Изъятое приложено к делу в качестве вещественного доказательства.

Задержанный признался, что занимается сбытом наркотиков и отметил, что якобы приобрел героин у незнакомого мужчины.

Следственный отдел Ясамальского РУП возбудил уголовное дело в отношении Асадова, оперативно-розыскные и следственные меры по факту продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к торговле героином.

Minval.az