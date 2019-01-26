Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение специального представителя США по «восстановлению демократии» в Венесуэле является попыткой введения прямого управления. Об этом в субботу, 26 января, она написала на своей странице в Facebook.

«Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию «восстановили», в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», — написала она.

Minval.az