Европейская комиссия включила Саудовскую Аравию в список стран, которые представляют угрозу из-за спонсирования терроризма и отмывания денег. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас в этот список входит 16 стран, в том числе Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея. По больше части их туда включили, основываясь на критериях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. На этой неделе список стран обновили с учетом новых критериев, разработанных комиссией с 2017 году.

Прежде чем это решение официально вступит в силу, его должны одобрить 28 государств-членов ЕС. Включение в список значительно усложнит финансовые отношения Саудовской Аравии со странами Евросоюза. Европейским банкам придется проводить дополнительные проверки поступающих платежей.

Саудовская Аравия оказалась под международным давлением после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в начале октября 2018 года.

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