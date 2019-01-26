Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в ходе телефонного разговора. Об этом сказано на сайте беларусского лидера.

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Минск отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает «очередному витку напряженности», который, как считает глава белорусского государства, произошел при поддержке деструктивных сил как внутри, так и за пределами страны.

Minval.az