Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в эфире телеканала Fox Business, что американская сторона намерена отрезать власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро от всех источников доходов.

«Мы сосредоточены сегодня на том, чтобы отрезать нелегитимный режим Мадуро от источников его дохода. Мы считаем в свете нашего признания Хуана Гуаидо как конституционного временного президента Венесуэлы, что эти доходы должны поступать легитимному правительству», — цитирует РИА Новости Болтона.

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