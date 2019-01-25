Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора российского лидера Владимира Путина со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро последний не просил о помощи в связи с политическим кризисом в стране, передает RT.

«Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, не обращался ли Мадуро с просьбой к Путину о предоставлении финансовой или военной помощи республике.

Накануне российский и венесуэльский лидеры Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор, во время которого президент России высказался за поиск решения ситуации в рамках конституционного поля.

Путин подчеркнул, что «деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права».

Мадуро рассказал о развитии событий в стране и «поблагодарил за принципиальную позицию» России.

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