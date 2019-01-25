Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос журналиста о своем отчестве.

«Моего отца зовут именно Вова!», — сказал Пашинян на брифинге в штаб-квартире ЕЭК, отвечая на вопрос корреспондента «Гала ТВ» о том, как же правильнее произносить отчество премьер-министра Армении.

«Понимаю, в русском языке правильно Владимир, но в Армении это имя (Вова — ред.) распространено особенно среди того поколения, что мой отец. Правильно произносить Воваевич», — цитирует его «Спутник».

На различных мероприятиях в рамках ЕАЭС и в общении с русскоязычной прессой часто возникал вопрос правильного произношения фамилии армянского премьера — Воваевич или Владимирович. Даже Владимир Путин неоднократно обращался к Пашиняну как Никол Владимирович.

Minval.az