В ходе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялось обсуждение проблемы «ухудшения положения оппозиционных политиков в Турции».

С речью выступила депутат парламента Армении Наира Зограбян, которая опубликовала свою речь в Facebook со словами «руки прочь от Гаро Пайлана».

Как сообщает портал Русарминфо, на выступление Наиры Зограбян ответил турецкий делегат Хисяр Озсой.

«Меня удивляет выступление Наиры Зограбян о демократии в Турции и давлениях на депутатов. Вы можете сравнить демократию в Турции и в вашей стране и показать одного турецкого депутата в вашем парламенте? А в парламенте Турции есть три армянских депутата», — ответил Озсой.

Также сообщается о реплике азербайджанского делегата Самеда Сеидова в адрес Наиры Зограбян о том, что «насколько красивее становится Наира Зограбян, настолько непереносимым становится ее характер».

Minval.az