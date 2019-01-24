Российский МИД назвал Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там говорится, что признание США действующим президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуан Гуайдо направлено на «усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта».

«Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле «двоевластия», формирование альтернативного центра принятия решений – это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности (…) Обращаемся к здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к законному правительству Мадуро, с призывом не становиться пешками в чужой шахматной игре», — говорится в заявлении МИД.

Minval.az