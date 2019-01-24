Армения будет возмещать гражданам страны стоимость на лечение онкологических заболеваний с 2019 года. Об этом заявил министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

Торосян добавил, что в 2019 году на это выделили 710 млн армянских драмов (около $1,4 млн) в дополнении к 1,1 млрд драмов ($2,3 млн) в прошлом году.

«Мы должны были решить, на что потратить эти 700 миллионов, и в результате обсуждений мы пришли к выводу, что необходимо попытаться уменьшить нагрузку на граждан. Речь идет об отмене самооплаты», — заявил министр.

Чиновник рассказал, что раньше государство оплачивало лишь часть лечения, остальная сумма была за пациентом. «Теперь всю стоимость операции будет возмещать государство — по рыночной цене», — заметил Торосян. Он также добавил, что в рамках госзаказа лазерную терапию смогут получить около 200 пациентов.

В 2018 году Армения заняла шестое место в мире по количеству онкологических заболеваний, согласно статистике Международного агентства по изучению рака. За год в Армении раком заболели больше восьми тысяч человек, умерли от этой группы заболеваний — 6394 человека.

Всего в Армении больше 17 тысяч человек страдают от онкологических заболеваний. В 2014 году страна возглавила список стран по количеству смертей за год, отмечает RTVI.

Minval.az