Президент Xiaomi Лин Бин показал рабочий прототип смартфона со сгибаемым экраном. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон, а в разложенном — как полноценный планшет.
Президент Xiaomi Лин Бин показал рабочий прототип смартфона со сгибаемым экраном. В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон, а в разложенном — как полноценный планшет.
Дата: 2019/01/23 17:55
Раздел: Новость
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