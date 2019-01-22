Накануне во время выпуска новостей Общественной телекомпании Армении был представлен репортаж под заглавием «Дружба в прошлом и вражда в настоящем», в котором затрагивалась мирная жизнь между армянами и азербайджанцами до войны и обсуждались возможности восстановления этой дружбы в будущем.

С армянской стороны было представлено приграничное село Айгепар в Тавушской области, жители которого вспоминали о том, как в советские годы работали и ходили в гости друг к другу в соседнее азербайджанское село Алибейли, что сейчас, естественно, невозможно.

В репортаже в качестве параллели представлялся грузино-осетинский конфликт и отмечается, что «в отличие от армян и азербайджанцев, этим двум народам удалось вновь обрести бывшую дружбу и жить сегодня рядом друг с другом».

Автор заявляет, что «в случае с гражданами имеющих тот же территориальный конфликт Грузии, Осетии и Абхазией – картина совершенно иная».

«Получается, что карабахский конфликт, согласно репортажу, также является территориальным, в том случае, когда армянская сторона неоднократно заявляла на дипломатическом и политическом уровне, что карабахский конфликт является не территориальным спором между Арменией и Азербайджаном, а вопросом самоопределения, прав человека и безопасности народа Карабаха.

Судя по всему, этим репортажем Общественная телекомпания Армении начинает реализовывать достигнутую 16 января в Париже между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым договоренность, которая предусматривает «подготовить народы к миру»», — пишет ереванский портал Айсор.ам.

Minval.az