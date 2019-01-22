Политик Алексей Навальный заявил, что обнаружил у телеведущего Владимира Соловьева вторую виллу на озере Комо в Италии. Он опубликовал копию договора о купле-продажи от 2013 года и выписки из кадастра.

Вторая вилла телеведущего находится в коммуне Менаджо, в 11 километрах от первого, утверждает Навальный. Ее стоимость составляет 1,021 милллиона евро. На кадрах съемки с квадрокоптера видно, что на участке идут земельные работы.

Также, по данным Навального, 14 февраля 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach.

О первой вилле Соловьева на берегу озера Комо Навальный сообщил в расследовании в 2017 года. Тогда же он выложил скан документа об итальянском резидентстве журналиста. Фонд борьбы с коррупцией тогда оценил недвижимость телеведущего в миллиард рублей.

Соловьев после этого заявил, что богат и не скрывает этого. Также он объяснил, что купил виллу в Италии для большой семьи из соображений экономии. Вывозить всю семью в арендованное жилье, по его словам, было бы слишком дорого, а в момент покупки виллы она стоила дешевле, чем недвижимость на Рублевском шоссе в Подмосковье.

Minval.az