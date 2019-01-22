Суда «Канди» и «Маэстро», которые загорелись в Керченском проливе, были задействованы в незаконных поставках газа в Сирию. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Как уточнили в ведомстве, по данным офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), суда привлекались к поставкам с 2016 года. Отмечается, что они занимались транспортировкой газа, добытого как на украинском шельфе, так и в других странах.

В министерстве добавили, что, согласно информации международной системы AIS (Automatic Identification System), судно «Канди» (нынешнее название — «Венис») 20 января вышло из российского порта «Темрюк». При этом известно, что в момент аварии система на танкере была отключена. AIS также не работала и на «Маэстро» — последнюю информацию о судне система фиксировала еще 9 января.

Пожар на судах «Канди» и «Маэстро» произошел 21 января во время передачи топлива с борта на борт. В это время на обоих судах находились 32 человека. По последним данным, 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Как заявили представители Росморречфлота, надежды найти выживших уже нет.

Minval.az