Телеведущий в Казахстане стал звездой Сети благодаря упражнениям для дикции. Видео, как произносит скороговорки на казахском языке собрало больше 100 тысяч лайков. Ролик появился на Reddit.

На видео ведущий казахского телевидения упражняется перед выходом в эфир, говоря скороговорки. Непривычное для многих народов звучание казахского языка вызвало бурную реакцию в сети.

Пользователь, который опубликовал видео написал, что «казахский язык звучит как дизельный двигатель, который пытаются завести при минус сорока градусах».

Minval.az