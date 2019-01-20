В субботу, 19 января в Национальное агентство по борьбе с минной опасностью (АNАМА) из Службы береговой охраны Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении мин в поселке Лиман Лянкяранского района.

На основании полученной оперативной информации специалисты Нацагентства по борьбе с минной опасностью совместно с сотрудниками Службы береговой охраны пограничной службы, были незамедлительно направлены на место происшествия.

Специалисты АNАМА обследовали вышеуказанную территорию вдоль берега моря. С целью обеспечения безопасности местного населения место происшествия было оцеплено сотрудниками контрольного подразделения «Лиман» южного регионального отделения Службы береговой охраны Госпогранслужбы.

В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и транспортированы на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ для последующего уничтожения, две противотанковые мины (ТМ-62М).

Вокруг обнаруженных мин была поверхностно обследована территория площадью 500 квадратных метров. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

Minval.az