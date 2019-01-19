Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал положить конец конфликту в Нагорном Карабахе и добиться прочного мира на благо всему региону Южного Кавказа, сообщает «Интерфакс».

В его коммюнике отмечается, что состоявшиеся в последние месяцы контакты между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также встречи глав МИД под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, последняя из которых прошла 16 января 2019 года в Париже, «являются позитивным сигналом для прогресса в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта».

«Европейский союз с нетерпением ожидает полной реализации их результатов, включая недавнее соглашение министров иностранных дел о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, а также рассмотрение шагов, направленных на активизацию переговоров», — говорится в заявлении, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Представитель ЕВС заверил, что Евросоюз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Все выиграют от прочного мира, который поможет региону Южного Кавказа реализовать свой потенциал», — подчеркивается в коммюнике.

Minval.az