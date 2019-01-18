Поножовщина произошла на свадебном торжестве в Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района.

Известно, что 17 января в 20:50 в доме торжеств «Тябрик», расположенном на улице Мухаммеда Хади на территории Хатаинского района, произошел конфликт на пьяной почве. Житель Кяльбяджарского района 23-летний Сеидзаде Эльшан Джошгун оглу напал с ножом на официанта ресторана — жителя Саатлинского района 38-летнего Мурадова Раджаба Баба оглу. В результате Мурадов был госпитализирован в городскую клиническую больницу номер три с проникающим ножевым ранением живота. Состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.

Что касается Сеидзаде, то он задержан и передан следствию. По факту нанесения тяжкого телесного повреждения в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Minval.az