Форвард сборной Азербайджана и «Крыльев Советов» (Самара) Рамиль Шейдаев дал большое интервью изданию «Волжская коммуна». Минвал приводит выдержки из этого интервью.

Об игре за «Карабах» в Лиге чемпионов

— Это мечта любого футболиста! Очень круто! Азербайджанская команда впервые играла в групповом этапе Лиги. Был ажиотаж. Когда команда оформила выход, люди вышли на улицы праздновать. Играли в Баку на Олимпийском стадионе — он всегда полный был, 65 тысяч. Очень хорошие соперники попались — «Челси», «Рома», будущий победитель Лиги Европы «Атлетико». Играть против них было здорово, хотелось себя проявить, и могу сказать, что у команды это неплохо получилось. Очень рад этому опыту.

О перспективах сборной Азербайджана

— Конечно, футбол в Азербайджане еще развивать и развивать. Прогресс есть, но его надо направить в правильное русло. Все знают, что начинать надо с детства. Не получится так: не было детского футбола, а потом раз – и большие игроки выросли. Надо развивать всю структуру. Думаю, скоро в Азербайджане будут расти сильные футболисты. Да и наша нынешняя сборная может выступать лучше, главное — верить в себя. Ведь в других командах играют такие же люди.

О национальной самоидентификации

— Я себя чувствую азербайджанцем, как мои отец и дедушка. Вообще-то, наполовину я русский, но судят по папе. Я — российский азербайджанец. Всегда так считал, даже когда еще не собирался играть за сборную. Язык знаю, но не в совершенстве.

Minval.az