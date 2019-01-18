Азербайджан в 2019 году увеличит на 4,6% расходы на оборону и национальную безопасность, заявил глава Генштаба вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садиков.

«Для обеспечения оборонной способности и национальной безопасности страны в 2019 году предусмотрены выделение 3,37 млрд манатов, что на 4,6% больше по сравнению с 2018 годом»,- сказал Н.Садыков.

Глава генштаба добавил, что увеличение оборонного бюджета позволило оснастить азербайджанскую армию новыми видами вооружения и техники. «Рост в этом направлении ожидается и в текущем году», — цитирует его «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az