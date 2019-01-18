Сильный ветер в Баку снес крышу со здания школы.
Как передает Modern.az, крышу снесло в школе №188 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.
Сильный ветер в Баку снес крышу со здания школы.
Как передает Modern.az, крышу снесло в школе №188 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.
Дата: 2019/01/18 10:25
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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