На трассе Алят-Астара перевернулись два большегрузных автомобиля (TIR).

По информации Репорт, на территорию привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Сильный ветер опрокинул автомобиль, ехавший из Баку в направлении Гобустана, на железные отбойники. В результате пострадал водитель, гражданин Турции Иркам Шамиль (1968 года рождения). Прибывшая карета скорой помощи доставила его в Клинический медцентр номер один.

«У него ушибы руки и бедра, состояние нормальное», — сообщили Trend в медцентре.

В результате ДТП нанесен серьезный ущерб дорожной инфраструктуре.

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