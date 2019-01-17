На трассе Алят-Астара перевернулись два большегрузных автомобиля (TIR).
По информации Репорт, на территорию привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Сильный ветер опрокинул автомобиль, ехавший из Баку в направлении Гобустана, на железные отбойники. В результате пострадал водитель, гражданин Турции Иркам Шамиль (1968 года рождения). Прибывшая карета скорой помощи доставила его в Клинический медцентр номер один.
«У него ушибы руки и бедра, состояние нормальное», — сообщили Trend в медцентре.
В результате ДТП нанесен серьезный ущерб дорожной инфраструктуре.