17 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Багери, сообщает пресс-служба минобороны.

М.Багери прибыл в столицу Азербайджана вчера, 16 января. В тот же день он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а после провел переговоры с министром обороны З.Гасановым в здании оборонного ведомства.

Согласно сегодняшнему релизу министерства, «в ходе встречи стороны обсудили итоги двухдневных переговоров, проведенных в рабочих группах и еще раз обменялись мнениями по расширению связей в других областях военного сотрудничества».

«Стороны, высоко оценив выполненные работы, особо подчеркнули важность продолжения взаимных визитов», — говорится в сообщении.

Minval.az