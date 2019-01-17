В Баку сильный ветер повредил автобусную остановку.

Как передает Modern.az, на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку сильный ветер повредил автобусную остановку, у которой оказались разбиты стекла, снесены столбы и крыша.

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