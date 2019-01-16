В Национальном Собрании Армении во время обсуждения формирования комитета по внешним связям случилась бурная перепалка между депутатами, сообщают армянские СМИ.

Выступивший с речью депутат от «Светлой Армении» Арман Бабаджанян заявил, что представители дипломатического корпуса Армении в течение долгого времени разрушали армянскую дипломатию. В качестве примера Бабаджанян привел экс-посла в Украине Андраника Манукяна, который, по мнению депутата, имел связи с криминальными кругами и «служил интересам» третьих стран.

Бабаджаняну в резкой форме ответил депутат от «Процветающей Армении» Арман Абовян, который в прошлом работал советником Андраника Манукяна. Абовян обвинил Бабаджаняна в распространении ложных сведений, которые были внедрены в медиасферу «азербайджанской пропагандой».

«Господин Бабаджанян, Вы, наверное, не в курсе, что я три года был советником посла Армении в Украине Андраника Манукяна. Те тезисы, которые Вы озвучили в вашем выступлении, привнесены в армянское информационное поле в основном со стороны Азербайджана. Что заставляет Вас с этой трибуны продвигать неоазербайджанские тезисы», — заявил Арман Абовян,

Выступление Армана Абовяна вызвало реакцию у руководителя фракции «Светлой Армении» Эдмона Марукяна, который встал со своего депутатского места и вступил в полемику с другими депутатами. В зале армянского парламента началось всеобщее выяснение отношений на высоких тонах. Успокоить армянских парламентариев пришлось спикеру Арарату Мирзояну, который попросил соблюдать депутатскую этику.

Minval.az