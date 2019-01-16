Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился не использовать двухступенчатую систему подготовки специалистов, применяемую в российских вузах.

Эту тему глава государства затронул во время согласования назначения Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия. <…> В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо», — прокомментировал глава государства рассказ об отличиях в подготовке бакалавров и магистров в Беларуси и России.

Лустенков пояснил, что в России бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй.

«Первая ступень — четыре года. Там, по сути, специалист, бакалавр, подготовлен на уровне техникума. <…> У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации», — заявил он.

По мнению Лукашенко, когда молодые люди поступают в магистратуру без особых причин, это неправильно. Они попусту теряют время, уверен президент.

«Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием», — заключил глава государства.

Minval.az