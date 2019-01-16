Президент России Владимир Путин может выразить свое негативное отношение к чему-либо «как любой нормальный мужик», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном в среду, 16 января.

«Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — сказал он в ответ на вопрос о том, ругается ли глава государства матом.

В апреле 2016 года во время прямой линии Путин признался, что иногда ругается на себя матом. Он добавил, что «в России есть такой грех». «Отмолим», — заверил президент.

Minval.az