Беларусь подвергнута ревизии «на предмет суверенитета и независимости» со всех сторон, заявил Александр Лукашенко, назначая руководителей местных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При согласовании назначений новых руководителей местных органов президент заявил, что наиважнейшая задача местной вертикали власти — улучшить жизнь людей.

Глава государства напомнил, что 2019 и 2020 годы для страны будут особыми, насыщенными политическими событиями. По его словам, Беларусь «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости».

«Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех», — отметил Лукашенко.

Minval.az