В понедельник утром в восточной части города Шарлотт, штат Северная Каролина был застрелен 29-летний азербайджанец.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по предположениям полиции, Эльчин Халилов был застрелен преступником при попытке ограбления мастерской по ремонту сотовых телефонов, которой владел Эльчин.

Полиция заявила, что звонок в службу 911 поступил в 11 часов утра. Халилов скончался от пулевого ранения в шею после того, как был доставлен в больницу. Преступника пока не удалось задержать. Расследование продолжается.

Minval.az