Президент России Владимир Путин направил вновь назначенному премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительную телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении», — говорится в сообщении.

В телеграмме Путин особо подчеркнул, что российско-армянские отношения основываются на традициях взаимного уважения и дружбы. По словам президента России, страны уже накопили достаточный опыт плодотворного сотрудничества в разных сферах.

Путин выразил надежду, что конструктивная совместная работа и российско-армянский диалог поспособствуют укреплению «союзнического взаимодействия» двух стран, а также продвижению различных интеграционных процессов в Евразии. По мнению российского президента, все это будет отвечать интересам «наших братских народов».

14 января Никол Пашинян вновь был назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.

Minval.az