Сегодня около 11:20 и 11:40 часов подразделения ВС Армении обстреляли из пулемета «ПК» калибром 7,62 миллиметра и станкового крупнокалиберного пулемета ДШК калибром 12,7 экскаватор, управляемый гражданским лицом, который занимался инженерными работами за пограничным боевым пунктом вблизи села Кемерли Газахского района, сообщает Государственная пограничная служба (ГПС).

В результате шесть пуль угодили в ковш и другие части экскаватора, повредили стекло кабины. Пострадавших нет.

ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении пограничных боевых пунктов на линии соприкосновения с противником на территории Газахского и Агстафинского районов.

Minval.az