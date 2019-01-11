Убийство молодого мужчины предположительно 22-26 лет совершено в центре Баку среди белого дня в пятницу, 11 января. Об сообщает Sputnik Азербайджан.

Сообщается, что примерно в четыре часа дня возле станции метро «Низами» был убит молодой человек. Неизвестный нанес ему предположительно два проникающих ранения в область груди.

Пострадавший скончался прямо на месте.

В связи со случившимся на место преступления выехали члены следственно-оперативной группы из числа сотрудников прокуратуры и Управления полиции Ясамальского района Баку, а также патологоанатомов.

В настоящее время выясняются личность убитого и обстоятельства, при которых совершено убийство.

Minval.az