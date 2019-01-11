Администрация президента США Дональда Трампа готовится к введению режима чрезвычайного положения. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

В случае объявления режима ЧП, Трамп сможет использовать неиспользованные деньги из бюджета на строительство стены. Эта сумма включает в себя около $13,9 млрд, которые были заложены на случай стихийных бедствий, а также непотраченные деньги на военные строительство.

По словам источника газеты, Трамп призвал военный корпус определить, насколько быстро можно подписать необходимые документы и возможно ли начать строительство в течение 45 дней.

Раньше Трамп заявил телеканалу Fox News, что «имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране». Он добавил, что это может произойти в течение нескольких дней, если не удастся прийти к соглашению с Конгрессом.

Трамп попросил выделить на строительство стены $5,7 млрд. Эту сумму одобрили в Палата представителей США, но Сенат настаивал на меньшей сумме.

Minval.az