Политика США в отношении Венесуэлы является «неприкрытым посягательством на суверенитет» этой страны. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с вступлением в должность венесуэльского президента Николаса Мадуро.

В министерстве указали, что Вашингтон ведет «беззастенчивую линию на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур», игнорирует реальность и затягивает санкционную удавку. Все это бьет по простым гражданам Венесуэлы и ухудшает социально-экономическое положение страны.

МИД также обратил внимание на проявление выборочного и политизированного подхода других стран к Каракасу. В ведомстве привели в пример инициативу задействовать положения Межамериканской демократической хартии, в то время как после госпереворота на Украине «ряд стран, в том числе наиболее активные поборники демхартии, выступил против» предложения России сделать универсальным принцип недопустимости смены правительства неконституционным путем.

«Убеждены, что это абсолютно бесперспективный путь. Нельзя провоцировать дальнейший раскол в венесуэльском обществе», — указывается в сообщении.

Minval.az