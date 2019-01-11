Турецкие власти завели дело против армянского провокатора в турецком парламенте, депутата парламента от прокурдской партии Каро Пайлана. Об этом сообщает армянская газета «Акос».

Прокуратура Диарбекира начала расследование по признакам нарушения 301 статьи Уголовного кодекса Турции (оскорбление или унижение турецкой нации или правительственных структур).

Документы собраны и отправлены в Минюст, который дал разрешение на проведение следствия. Кроме того, прокуратура обратилась в парламент для лишения Пайлана неприкосновенности.

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