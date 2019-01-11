Китайский космический аппарат Чанъэ-4, который 3 января впервые в истории человечества совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, сделал панорамные снимки поверхности спутника Земли. Об этом в пятницу, 11 января, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Снимки на 360 градусов были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда. Изображения были переданы на Землю через спутник-ретранслятор Цюэцяо.

«По состоянию на 08.00 по местному времени (02.00 по киевскому времени) аппарат Чанъэ-4, луноход и спутник-ретранслятор Цюэцяо находились в стабильном состоянии. Камера, установленная на посадочном модуле зонда, завершила панорамную съемку (поверхности Луны)», − информировали в CNSA.

В сообщении также сказано, что на основе полученных данных исследователи провели предварительный анализ рельефа местности, в частности, поверхности Луны вокруг зонда.

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