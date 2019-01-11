

Глава Октябрьского района Бишкека Ренат Айтымбетов и посол Азербайджана в Киргизии Хидаят Оруджев изучили место будущего парка имени Гейдара Алиева, сообщается на сайте мэрии.

Площадь парка составит 5,5 га. На территории зоны отдыха планируется высадить зеленые насаждения, установить тротуары, скамейки, наружное освещение и фонтаны.

Эскизный проект парка был одобрен на градостроительном совете. В 2019 году азербайджанской стороной планируется начать реализацию проекта с последующей передачей в ведение муниципалитета.

Minval.az