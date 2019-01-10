Министерство внутренних дел России возбудило дело в связи с хищениями при создании телескопа Т-170М, который, по замыслу его авторов, должен был стать конкурентом американскому телескопу Hubble. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, обвинения связаны с научным предприятием ИНКОС, которое должно было провести опытно-конструкторские работы по созданию главного зеркала телескопа. В 2012 году Институт астрономии Российской Академии наук подписал контракты с субподрядчиком на сумму свыше 30 млн рублей.

Однако, по версии следствия, никаких работ предприятие не провело – почти всю сумму в лаборатории похитили, а главное зеркало телескопа изготовили на производственных площадях НПО имени Лавочкина сотрудниками самого объединения без привлечения сторонних организаций. Таким образом, пишет газета, создали фиктивную схему производства работ, а российский бюджет потерял почти всю стоимость контракта.

Имена подозреваемых в материалах дела пока не называются.

Телескоп Т-170М должен стать частью комплекса «Всемирная космическая обсерватория – Ультрафиолет». При помощи проекта ученые хотят совершить прорыв в российской астрономии: комплекс обеспечит новые возможности для исследования различных космических тел. Телескоп называют потенциальным конкурентом знаменитого американского телескопа Hubble.

Над системой астрономы задумались еще в начале 90-х годов, ее запуск планировался на 1997 год. Однако комплекс не работает до сих пор. Сейчас ожидаемая дата начала работы космического комплекса – 2024 год.

Minval.az