Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели операцию по разоблачению лиц, пытавшихся пустить в оборот фальшивую иностранную валюту в крупном размере, сообщается на сайте МВД.

В результате неотложных оперативно-розыскных мер были задержаны при попытке продать 1 миллион фальшивых российских рублей за 8 тысяч манатов житель Баку Гасан Алекберов и житель Гянджи, ранее судимый Ширван Мусаев.

Во время осмотра места проживания этих лиц были обнаружены и изъяты также другие вещественные доказательства.

По данному факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении Алекберова и Мусаева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az