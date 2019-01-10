Президент США Дональд Трамп покинул встречу с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, когда получил отказ в финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп сообщил в своем твиттере, передает RTVİ.

«Только что ушел со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал президент. Трамп спросил у лидеров демократов в Конгрессе, cогласятся ли они выделить средства на пограничную безопасность, в том числе на строительство стены, если он одобрит возобновление работы правительства.

«Нэнси сказала НЕТ. Я попрощался, ничего не работает!», — добавил он.

На встрече также присутствовал вице-президент США Майк Пенс. После нее он сообщил журналистам, что Трамп «четко дал понять демократам, что без стены не будет сделки». Он также сказал, что это была третья встреча за неделю, но самая короткая — она продлилась около 30 минут.

На 9 января это уже 19-й день приостановки работы правительства США из-за отсутствия финансирования.

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