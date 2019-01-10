Подозрительная посылка, отправленная в посольство Азербайджана в Австралии, была передана в правоохранительные органы. Об этом сказал временный поверенный в делах Азербайджана в Австралии Эльджан Хабибзаде, сообщает АзерТадж.

Э.Хабибзаде отметил, что подозрительная посылка поступила в посольство 9 января. Вызвало подозрение то, что на посылке не было указано ни адреса, ни имени отправителя. Учитывая предупреждение, поступившее 8 января из Департамента иностранных дел и торговли Австралии, немедленно была установлена связь с полицией. 10 января утром прибывшие в посольство сотрудники полиции забрали посылку.

Временный поверенный в делах Азербайджана в этой стране добавил, что в настоящее время нет никакой опасности для деятельности посольства и дипломатический корпус продолжает работу в соответствующем порядке.

10 января Федеральная полиция Австралии распространила сообщение об аресте лица, отправлявшего опасные посылки в дипломатические миссии, аккредитованные в этой стране. В сообщении говорилось, что 48-летний мужчина, проживающий в городе Шеппартон на юге-востоке Австралии, был арестован по подозрению в отправке опасных посылок. В настоящее время судебно-медицинская экспертиза проверяет содержимое посылок. Он отправил 38 подозрительных посылок в посольства и консульства ряда стран, находящихся в Мельбурне, Канберре и Сиднее. В случае доказательства вины, его ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Minval.az