Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, был задержан при пересечении «зеленого коридора», и перенаправлен в «красный коридор» для рентгеновской проверки его багажа, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

Осмотр выявил подозрительные изображения в его чемоданах. После проверки было обнаружено 813 блистер лекарственного препарата «Novartis Femara 2.5 mg» и пустые коробки к ним.

По заключению Центра судебной экспертизы минюста, выявленные круглые, желтые таблетки содержат летрозол, и их стоимость определена в размере 47967 манатов.

По факту проводится расследование.

Minval.az