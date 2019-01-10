Курдские формирования и турецкая армия на территории Сирии возлагают надежды на Россию в решении проблем, которые возникли после резкого решения президента США Дональда Трампа о полном выводе войск из региона, пишет The Washington Post.

По словам курдских источников, они уже обратились к российской стороне за помощью для заключения сделки с сирийским правительством. Таким образом, курды пытаются предотвратить нападение со стороны турецких сил — такая угроза появляется в связи с уходом американских войск, отмечается в материале.

Все это говорит о том, что положение России в Сирии закрепляется в качестве «доминирующего игрока в Сирии», пишет WP.

«Мы передали нашу дорожную карту россиянам. Мы просто ждем решения», — сказал представитель курдов.

Россия пока не заявляла о готовности оказывать какую-либо помощь ни Турции, ни курдам, добавляет газета.

Minval.az