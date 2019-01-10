Общественное объединение IDEA установило в Баку контейнеры для сбора пожертвований – неиспользуемой одежды и обуви.

В контейнеры, которые размещены в определенных точках города, люди могут приносить неиспользуемую одежду, которой хотят поделиться.

Контейнеры для благотворительных целей размещены в гипермаркетах «Bravo», в супермаркетах «Bravo» на проспекте Бабека, а также на АЗС «SOCAR Petroleum» на этом проспекте. В ближайшее время их планируется установить и в других, подходящих местах Баку.

Общественное объединение IDEA призывает жителей Баку не выбрасывать неиспользуемые в гардеробе, непригодные и сохранившиеся предметы одежды и обуви, поделившись ими в благотворительных целях, протягивая тем самым руку помощи нуждающимся, и в то же время, уменьшив вред, наносимый природе вторичной переработкой.

IDEA просит приносить чистые, постиранные предметы одежды, и не выбрасывать в контейнер другие предметы или мусор.

Собранная одежда будет регулярно раздаваться посредством различных пунктов раздачи, в том числе, раздаваться людям благотворительными организациями «Güvən Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyəti» и «Birlik», отмечает Тренд.

Благотворительные организации, которые хотят участвовать в проекте, могут обратиться в Общественное объединение IDEA по телефону (012 497 6316).

Minval.az