Саудовская Аравия разместила суверенные облигации на 7,5 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal. Это первый подобный случай после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в октябре.

Основными покупателями еврооблигаций выступили крупные западные инвестиционные банки и фонды: BNP Paribas, JPMorgan, HSBC, Citi и NCB Capital.

Инвесторам были предложены облигации двух выпусков — с погашением в 2029 и 2050 годах. Доходность по первому составит 4,48 процента, по второму — 5,328 процента. Это почти соответствует уровню доходности по предыдущим размещениям, которые проводились еще до убийства Хашукджи. Это означает, что госдолг королевства остается востребованным у инвесторов, даже несмотря на подпорченную репутацию страны.

В частности, издание приводит позицию британского банка HSBC: там убийство журналиста считают неприемлемым, о чем в частном порядке сообщили властям Саудовской Аравии, но в то же время признают, что подобные случаи, как и нарушение прав человека в целом, имеют место и в других странах.

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