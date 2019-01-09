Азербайджанские военнослужащие до конца января отправятся в Южный Судан для участия в миротворческой миссии, сообщил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

«Азербайджанские миротворцы будут направлены в Южный Судан до конца января. В настоящее время завершается процесс подготовки к их отправке»,- сказал В.Дяргахлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Парламент Азербайджана 30 ноября 2018 года одобрил участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН.

Minval.az