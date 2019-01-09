Накануне открытия выставки инноваций CES 2019 в Лас-Вегасе электромобиль Tesla Model S, который двигался в автономном режиме, сбил робота-консультанта российской компании Promobot. Видео было опубликовано на YouTube-канале самой компании. По словам разработчиков, робот получил повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Издание Daily Mail приводит слова пассажира автомобиля Tesla, который находился на тот момент в машине. «Там никого не было — ни людей, ни машин. Я перевел Tesla в режим самоуправления, и она начала движение. И тут! Робот прямо по курсу! Я думал, машина его объедет, но она врезалась прямо в него. Очень жаль, робот выглядит мило. Искренние извинения инженерам», — рассказал о случившемся Джордж Калдера.

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