В расположенном в Ясамальском районе Баку одноэтажном деревянном доме, состоящем из двух комнат общей площадью 72 квадратных метров, произошел взрыв, перешедший в пожар, сообщается на сайте МЧС.

Взрывная волна обрушила несущую стену дома на автомобиль марки «Tofaş», стоящего во дворе дома. В результате пожара сгорели горящие конструкции дома.

Пожарники и спасатели обнаружили тела членов одной семьи — Мамедова Айдына Аждар оглу (1956), Мамедовой Хураман Джахангир гызы (1962) и Мамедовой Айгюн Айдын гызы (1993).

Находящиеся поблизости дома были защищены от огня.

Пожар был потушен пожарными расчетами.

Соответствующие структуры проводят расследование в связи с происшествием.

Minval.az