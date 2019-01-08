«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 2 апреля текущего года запускают регулярные перелеты по маршруту Баку-Алматы-Баку.

Рейсы AZAL будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Airbus 319 с конфигурациями эконом-, Comfort-Club и бизнес-класс.

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Алматы называют «южной столицей» Казахстана. Город располагается у подножия Заилийского Алатау — невероятно красивых заснеженных гор, которые являются своеобразной «визитной карточкой» южной столицы. При этом, сам город утопает в многочисленных зеленых насаждениях. В Алматы есть все необходимое для полноценного отдыха и развлечений.

Билеты по данному направлению можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az. Для автоматического зачисления бонусных баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти регистрацию по ссылке: http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (+99450) 437-40-82 (только письменные обращения, звонки на данный номер не принимаются)

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес [email protected], либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

Minval.az