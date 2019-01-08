Подозреваемый по резонансному убийству в Караганде Нарек Гурурян может скрываться в России. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Жаната Сулейменова.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, в настоящее время санкцией суда восемь человек переведены в изолятор временного содержания.

«В результате проведения первоначальных оперативно-следственных мероприятий установили, что он (Нарек Гурурян — ред.) пересек границу. Направлены оперативно-следственные группы на территорию Российской Федерации, две группы целенаправленно работают, направлена оперативно-следственная группа в Армению», — сказал Сулейменов.

Ранее беглый гражданин Гурурян опубликовал видеообращение, в котором он заявил о готовности сдаться властям Казахстана.

Minval.az